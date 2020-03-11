Безопасны ли вклады? Как изменятся ставки после падения курса рубля

С начала прошлого года Центробанк шесть раз подряд снижал ключевую ставку. В результате она закрепилась на уровне 6%. Причиной столь мягкой денежно-кредитной политики регулятора стала низкая инфляция. Как следствие, потребительские кредиты и ипотека дешевели, но и доходность банковских вкладов становилась меньше. Теперь после скачка курса американской валюты многие экономисты ожидают, что ключевая ставка Банка России может стать выше, а следом потянутся и ставки по депозитам.

У таких утверждений есть свои основания. Достаточно вспомнить историю. Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, напоминает, что в 2014 году на фоне падения курса национальной валюты, когда рубль потерял 58%, Центробанк именно так и действовал. Регулятор поднял ключевую ставку до уровня 17%, отчего кредиты стали дороже, а ставки по депозитам поднялись.

— Таким образом, регулятору удалось снизить угрозу массового оттока средств с депозитов физических лиц, что поддержало курс национальной валюты, — говорит Артём Деев. — Вполне вероятно, что подобным образом ЦБ РФ может действовать и сейчас.

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По мнению эксперта, изменение конъюнктуры на внешних рынках в последние дни приведёт к тому, что Центральный банк России вряд ли станет понижать ставки. А вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики станет возможен по итогам развития сложившейся ситуации.

Стоит ли ждать роста ставок по банковским вкладам

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов считает, что пока преждевременно говорить о повышении ключевой ставки Банка России. По его словам, регулятор поддерживает российский рубль решением по отмене закупок валюты. При этом Минфин сообщает, что при необходимости начнёт продавать валюту из ФНБ (Фонд национального благосостояния России). Ключевые мировые ЦБ, такие как Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, наоборот, вероятнее всего, продолжат смягчать монетарную политику, чтобы поддерживать мировую экономику на фоне эпидемии коронавируса. Поэтому, по мнению эксперта, ожидать роста ставок по банковским вкладам как в рублях, так и в валюте, не стоит.

— Если бы Банк России повысил ключевую ставку, то, безусловно, это бы отразилось на ставках по рублёвым вкладам, как и по ставкам по потребительским и иным видам кредитов, — говорит Вячеслав Абрамов.

Что ждёт валютные и рублёвые сбережения на вкладах

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— Российская финансовая система переживает очередной стресс на фоне резкой дестабилизации ситуации на нефтяном рынке, однако, в отличие от волны девальвации 2014–2016 годов, уже накоплен больший запас прочности, — считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами". — Банк России на фоне резкого ослабления рубля не намерен предпринимать скоропалительных действий в отношении ключевой ставки, которые могли бы ретранслироваться в последующее изменение ставок по депозитам в коммерческих банках.

Эксперт обращает внимание: да, нефть дешевеет, но для бюджета это не критично. По оценкам Минфина, накопленных резервов хватит для исполнения обязательств правительства на шесть-десять лет при цене на нефть в 25–30 долларов за баррель. Сейчас же стоимость чёрного золота держится возле отметки 35 долларов за баррель.

Благодаря бюджетному правилу, когда осуществляется продажа валюты из резервов при уходе цены ниже цены отсечения, а также отказу Банка России от покупок иностранной валюты, у рубля останется хороший шанс для того, чтобы не сильно отклониться от сложившихся после шока значений (в моменте на FOREX курс доллара в понедельник почти достиг отметки 75,50 рубля).

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— Банк России может и не прибегать к повышению ключевой ставки для того, чтобы сдержать отток капитала, поскольку на фоне последствий коронавируса и последующей паники на мировых рынках ведущие центробанки уже приступили к экстренному смягчению монетарной политики, что увеличило разницу в процентных ставках в пользу рубля, — считает Михаил Коган.

Эксперт считает, что эти рассуждения не утратят своей актуальности и в будущем при условии стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на появившиеся сообщения о готовности Саудовской Аравии развязать ценовую войну против России, диалог между Москвой и Эр-Риядом не прекращён. 18 марта состоится новое заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором, возможно, стороны постараются выработать новое, устраивающее всех решение. Поэтому и в ЦБ не готовы "лупить из всех орудий", ограничившись предоставлением ликвидности кредитным организациям, послаблением банковских нормативов, а также прекращением покупок иностранной валюты. Решение о возобновлении интервенций на внутреннем рынке будет приниматься в течение марта в зависимости от перспектив развития ситуации на нефтяном рынке.

— Пока же базовым остаётся вариант, что на заседании 20 марта регулятор решится на новое понижение ключевой ставки на 25 б.п. и, вероятно, объявит о паузе в дальнейших действиях, поскольку их коллеги в США к тому времени могут дополнительно понизить ключевую ставку ещё на 0,5% после экстренного понижения ключевой ставки в начале марте, — говорит Михаил Коган. — В результате ставки по депозитам в рублях и в валюте, по крайней мере в ближайшей перспективе, не претерпят значительных изменений.

Что касается вкладов в евро и долларах, то при таком сценарии они продолжат снижаться. Впрочем, тут надо внимательно присмотреться к банку, в котором вы открываете счёт. Счета в валюте тоже страхуются, как и в рублях. Только вот если у банка возникнут проблемы, то получить застрахованную сумму в валюте будет нельзя. Её выплатят в рублях. Если на тот момент российская валюта станет дешевле, чем на день открытия вклада, то потери могут быть существенными.