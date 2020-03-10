В Смоленской области бешеная волчица покусала трёх человек

Больная бешенством волчица искусала трёх человек в Смоленской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Смоленской областной станции по борьбе с болезнями животных Алексея Гарганчука.

Сперва животное напало на женщину, которая направлялась к железнодорожной станции в деревне Вернебисово Кардымовского района. Россиянке удалось отбиться, однако она получила рваные раны лица.

По словам местной жительницы, когда ей на подмогу подоспели двое родственников, волчица напала и на них. В ходе борьбы один из мужчин сумел убить дикое животное.

Экспертный анализ впоследствии подтвердил, что волчица была больна бешенством.

— По имеющейся у нас информации, четвёртый человек был в контакте. Не идёт речь о том, что он пострадал, но мог быть контакт со слюной, кровью волка, — сказал Гарганчук.

В связи с инцидентом ветеринарная служба проведёт полную вакцинацию от бешенства всех местных домашних животных.

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