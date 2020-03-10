Не усики, а пропуск в 40 миллионов домов. Как Марио с Dendy стал популярнее Микки Мауса

Всякий, чьё детство пришлось на вторую половину 90-х и начало 00-х, знаком с итальянским сантехником Марио. Сегодня у этого персонажа праздник: 10 марта отмечается неофициальный международный день Марио. Кто и когда решил отмечать эту дату, никто уж и не помнит. Но все знают, почему знаковым стало именно это число. Сокращённое написание 10 марта похоже на имя героя — MAR10. В честь этого неофициального праздника мы решили вспомнить малоизвестные и сумасшедшие факты о Марио.

Тёмное прошлое

Сегодня Марио известен всем в качестве протагониста одноимённых видеоигр. Однако первый проект, в котором появился персонаж, был посвящён не ему. Он назывался Donkey Kong. Это вертикальный одноэкранный платформер, вышедший на аркадных автоматах в 1981 году. В нём главный герой Прыгун (Jumpman) не совсем положительный персонаж. Он жестоко обращался с гориллой Донки Конгом, из-за чего она украла возлюбленную человека. В будущем выйдет Donkey Kong Mr., ещё одна и последняя игра, в которой Марио выступает злодеем. Как позже признался Сигэру Миямото, главный геймдизайнер Nintendo, Прыгун и стал прообразом водопроводчика Марио. Прыгуна и Марио отличает только одно — род деятельности: предтеча был плотником. Кстати, в игре Super Mario Odyssey есть эпизод, в котором к Марио обращаются по имени Прыгун.

Мастер на все руки

Раз уж заговорили о призвании героя. Сантехник — это только одна профессия. В проекте 1985 года Wrecking Crew Марио отыгрывает строителя. Оттарабанив на стройке пару лет, в 1987 году усатый перебрался на ринг в качестве рефери из игры Punch-Out. Уж не знаем, какими связями итальянец обзавёлся в бойцовском клубе, но в 1990 году протагонист выступил уже в роли врача-фармацевта в игре Dr. Mario. В ней он сортировал подозрительные таблетки. Долго в аптеке Марио не продержался — в 1991 году усатый примерил на себя костюм официанта в игре Yoshi. Спустя несколько месяцев макарони уже перепрофилировался в художника. Оценить навыки выдающегося итальянского живописца можно в игре Mario Paint. Позже Марио стал завсегдатаем гоночной серии игр Mario Kart.

Казалось бы, причём тут итальянцы...

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Имя и национальность героя тоже определились неслучайно. В начале 80-х Nintendo вовсе не восседала на золотых горах, как сегодня. Первый офис американского подразделения компании располагался на обычном складе, который японцы арендовали у заносчивого бизнесмена с итальянскими корнями Марио Сегале . Как-то раз владелец помещения наведался в офис и жестоко отчитал тогдашнего президента Nintendo of America Минору Аракаву перед сотрудниками. После этого инцидента было принято решение в отместку переименовать Прыгуна в Марио. Не исключаем, что именно поэтому Марио и получился до одури стереотипным итальянцем, который обожает пиццу, спагетти и говорит со смешными интонациями.

Усы, кепка и комбинезон — вот его документы

Вернёмся к усам. Первая игра именно про Марио вышла на Nintendo Entertainment System (NES) в 1983 году. Эта платформа была не очень производительной, поэтому накладывала на разработчиков много ограничений. Одно из главных касалось визуальной части. В картинке с разрешением 256 на 240 пикселей было невозможно отрисовать и приятную локацию, и крупного детализированного персонажа. В разработке Super Mario японцы решили пожертвовать вторым. Двухмерная модель протагониста вышла относительно скупой на детали, но получила три узнаваемых атрибута: красную кепку, усы и комбинезон. У происхождения каждого элемента есть своя причина. Кепку использовали, чтобы не тратить пиксели на отрисовку хотя бы примитивной, но всё же шевелюры. Густые усы позволили сделать так, чтобы нос не сливался с лицом. Контрастирующий комбинезон акцентировал внимание на анимации рук.

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Без Шекспира не было бы и Марио

Впервые Марио заговорил в 1995 году в игре Mario’s Game Gallery. Голос усачу подарил француз Чарльз Мартине . Причём эту роль он урвал в последний момент. В 1990 году Мартине отправился вместе с приятелем на выставку, зная, что там будет проходить кастинг на роль сантехника из Бруклина. Он до последнего хотел сыграть стереотипного и брутального эмигранта с хриплым голосом, но прямо перед записью решил изобразить персонажа тонким голосом. Именно это и спасло Чарльза — разработчики посчитали голос актёра наиболее привлекательным для детей. Позже в одном из интервью Мартине признался , что, подбирая интонации для своего подопечного, он вдохновляется Петруччо из "Укрощения строптивой" Уильяма Шекспира.

Рок, опера и Марио

По мотивам Mario создана рок-опера. Которая, впрочем, никогда не доберётся до Бродвея. Ведь за ней стоит не талантливый постановщик и известный продюсер, а музыкант-блогер Джонатан Манн. Манн в первую очередь известен своим затянувшимся более чем на десять лет перформансом на "Ютубе". Начиная с 2009 года мужчина каждый день записывает и выкладывает на платформу по одной песне. Они, разумеется, посредственные, но иногда всё же привлекают к себе внимание. В 2010 году так было с песней про багующие антенны в iPhone 4, которую Apple использовала в одной из своих пресс-конференций. В 2019 году миллионы просмотров собрала песня Манна про бэби Йоду. Опера же про Марио не завирусилась. Тем не менее любой желающий может её посмотреть на ютуб-канале контент-мейкера.

Свяжи Марио

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Super Mario Bros. должна была стать последней игрой Nintendo на картриджах. Но по иронии судьбы сыскала неимоверную популярность, которая продлила жизнь старого формата носителей ещё на два десятилетия. За эти годы Super Mario Bros. продалась тиражом свыше 40 миллионов копий и стала систем-селлером. Многие люди покупали NES только ради Super Mario Bros. Разумеется, Nintendo, как и любая другая уважающая себя японская игровая компания, использовала любую возможность вытянуть лишнюю копейку из домохозяйства с приставкой. Одна из схем, по которой действовала Nintendo, заключалась в продаже внешней периферии для NES. Порой эта бизнес-модель приводила к абсурду. И речь сейчас не только и не столько о пресловутой Power Glove . В конце 80-х Nintendo чуть не выпустила программируемую вязальную машину для 8-битной консоли. Японцы на полном серьёзе надеялись заинтересовать свою аудиторию вышивкой. Компания разработала консьюмерскую версию Knitting Machine и даже начала готовить промоматериалы. Но релиза странного устройства, к счастью или к сожалению, по неизвестным причинам так и не случилось.

Super Mario Bros. находится на шестом месте в рейтинге самых продаваемых видеоигр всех времён и народов. Открывающий уровень игры World 1-1 до сих пор служит академическим примером для начинающих разработчиков. Одно время Марио в США был популярнее Микки Мауса. Марио считается самым узнаваемым персонажем из видеоигр. Этот стереотипный итальянец, ошивающийся по канализационным шахтам, навсегда вписал своё имя в историю. MAR10 — его заслуженный день.