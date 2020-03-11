Девушка ударилась с головой в политику, несмотря на карьеру в порноиндустрии или даже благодаря ей

Девушка, которая известна также под псевдонимом "Молли Смэш", выросла в Орландо, США. Она начала свою карьеру в порно в 18 лет и никогда не скрывала этого

Сначала я работала webcam-моделью <...> Примерно в то же время я поняла, что БДСМ помогает мне бороться с тревожностью. Для меня доминирование не является чем-то, связанным с сексом, хоть это и считается секс-работой Чейз Ткач

Фото © Instagram / chasetkach

Но три года назад девушка решила стать политологом и сейчас изучает эту сложную дисциплину в колледже в Брокпорте. Кроме того, свою карьеру в политике она уже начала: она успешно работает в качестве председателя Либертарианской партии Нью-Йорка

Фото © Instagram / chasetkach

Мы открыто поддерживаем права секс-работников и выступаем за полную декриминализацию этого вида деятельности. Также мы верим в отмену подоходного налога, чтобы трудолюбивые американцы получали 100% от своей зарплаты Чейз Ткач

Фото © Instagram / chasetkach

Мы также выступаем за декриминализацию всех наркотиков — посмотрите, Португалия успешно сделала это ещё в 2001 году Чейз Ткач

Фото © Instagram / chasetkach

Очевидно, Либертарианская партия с её весьма открытыми взглядами была единственно верным решением для девушки, пишет Daily Star

Фото © Instagram / chasetkach

Несмотря на необычную внешность и неоднозначный бэкграунд девушки, ей всё-таки удалось далеко продвинуться по карьерной лестнице. Избиратели к ней весьма лояльны, что позволяет Чейз продвигать свои взгляды в массы