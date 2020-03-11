Обломок Тейи? В Луне нашли кусок разрушенной планеты

Автор этой картины — один из самых известных планетологов на Земле. Именно Уильям Кеннет Хартманн первым выдвинул самую убедительную на сегодняшний день теорию происхождения Луны — гипотезу гигантского столкновения Земли с другой планетой. Точнее, эту версию высказали Хартманн и его коллега — основатель Института планетологии в Аризоне Дональд Р. Дэвис. Тогда, в 1975 году, спустя три года после завершения программы "Аполлон", это, можно сказать, стало настоящей революцией в представлениях о нашем естественном спутнике. До того как на Луне побывали американцы, максимально правдоподобными считали три сценария.

1. Земля очень быстро вращалась, вращалась, и в конце концов под действием центробежных сил от неё отделилась какая-то часть. Это идея Джорджа Дарвина (сына легендарного автора теории эволюции).

2. Луна возникла, так сказать, сама по себе где-то в Солнечной системе и изначально блуждала по ней самостоятельно, пока её не занесло к нам, то есть Земля просто захватила её своей гравитацией.

3. Земля и Луна сформировались одновременно рядом друг с другом из одного и того же протопланетного газопылевого облака. Гипотеза Иммануила Канта, между прочим.

Однако анализ привезённых на Землю образцов лунного грунта поколебал "большую тройку". Во-первых, по соотношению изотопов кислорода он оказался удивительно похож на нашу родную почву и не похож больше ни на что в Солнечной системе. То есть это уже не сходится с версией о случайной встрече. Далее обнаруживается, что в смысле титана, вольфрама и некоторых других элементов имеются существенные отличия. Опять незадача: явно не из одного теста, что опровергает центробежное отделение и совместную аккрецию. А ещё химический состав лунного реголита говорит планетологам о том, что поверхность спутника когда-то была расплавленной. Тоже любопытная деталь. Сопоставив всё это, астрономы пришли примерно к следующему.

Где-то в нашем солнечном семействе из общего облака всякой всячины в числе прочего возникла некая планета. По соображениям большинства исследователей, она должна была быть по размерам вроде Марса. Ей дали поэтическое имя древнегреческой богини Тейи — матери богини Луны Селены. Так вот, та самая Тейя, как полагают сейчас учёные, в какой-то момент врезалась в Землю. Удар, должно быть, пришёлся по касательной — будь столкновение "лобовым", наша планета либо разлетелась бы в клочья, либо проглотила ядро Тейи. Силы столкновения хватило на то, чтобы Тейя превратилась в месиво, из которого гравитация в итоге слепила нам колобка.

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Но была одна проблема. Компьютерное моделирование такого хода событий показало, что в таком случае Луна должна на 70, а то и на все 90 процентов состоять из чего-то, совершенно чуждого Земле. Однако похожесть лунной поверхности упрямо этому противоречила. Логично предположить, что ударом с нашей планеты тоже выбило некую часть и она могла оказаться в общей каше, из которой сформировалась внешняя "оболочка" Луны. В Университете Нью-Мексико заявили, что, похоже, нашли весомые аргументы в пользу такой версии.

Они ещё раз подробно изучили образцы, взятые в разных местах: одни собраны на лунном высокогорье, другие — в регионах, где произошёл переворот мантии, то есть расположенные более глубоко слои поднялись на поверхность. Так бывает, к примеру, при падении астероида. Выяснилась интересная вещь: у этих частиц грунта разный изотопный состав. И более тяжёлые, не свойственные земной почве изотопы встречаются как раз там, где находится бывшая мантия Луны. Это даёт учёным повод думать, что там, внутри, Луна совсем не та, что снаружи. Что это на самом деле глыба Тейи, обёрнутая в мешанину из всего, что рассыпалось в космосе во время той эпичной аварии, а потом сотни и сотни лет падало на поверхность будущего спутника дождём из раскалённой лавы. Красиво. Особенно приятно, что это было давно.