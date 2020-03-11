Планшет, на котором легко скачать Fortnite. Чем уникален Huawei MediaPad M6?

Huawei с большим экраном - это не только складной Mate Xs. Компания выпустила планшет среднего класса, и он удивляет возможностями и характеристиками. Лайф протестировал устройство и поискал в нем фишки. Вот, что получит пользователь, купив этот планшет на Android.

Дизайн и эргономика: держите горизонтально

Внешне у планшета только одна особенность — по умолчанию его ориентация альбомная, не книжная, как у всех моделей iPad и Samsung Galaxy Tab. Кнопка питания и качелька регулировки громкости расположены рядом с разъемом USB-C, внешняя антенна расходится по корпусу в длину, не в ширину. Так, дизайнеры указывают — планшет лучше держать горизонтально.

К минусу корпуса относится наличие наружного сканера отпечатка пальца. Он расположен на передней панели. В 2020 году наружный сканер — моветон, и он органичнее смотрелся бы на боковой грани, как у Huawei Nova 5T. Также датчик используется в качестве кнопки «Домой» для выхода на рабочий стол. В 2020 году этот компонент бесполезен — пользователи приучились управлять устройствами исключительно с помощью экрана.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 4

Еще один недостаток планшета — широкая рамка, но это издержка IPS-матрицы. У iPhone 11 и XR рамка шире, чем у конкурентов, по той же причине.

В остальном устройство внешне непримечательно. Внешне — самый обыкновенный планшет на Android. Он большой и тяжелый. Габариты — 257 х 170 х 7,2 мм, вес — 498 г. Для сравнения, iPad Pro 10,5 дюйма весит 468 г, а толщина его корпуса — 5,9 мм. Корпус металлический матовый.

Экран: четко, можно насыщеннее

Планшет получил IPS-экран с диагональю 10,8 дюйма и разрешением 2K+ и плотностью пикселей 280 PPI. Судя по характеристикам, планшет должен обеспечить четкой картинкой и недостаточно насыщенными цветами — у IPS-матриц цвета подсвечиваются равномерно, и черный оказывается темно-серым.

© LIFE/Татьяна Руденко

На практике так и выходит. Мы посмотрели пять фильмов. Изображение очень четкое, но ему не хватает динамического диапазона — потому что матрица IPS, и технология HDR+ не заявлена. Хотя значения насыщенности и цветовой температуры можно отрегулировать под себя в настройках. Кроме того, доступно умное разрешение, при котором число задействованных пикселей регулируется в зависимости от требований запущенного приложения и заряда аккумулятора.

Впрочем, у IPS-матриц есть и обратная сторона - они не выгорают, а цветопередача более точная. В остальном экран флагманский. Запас яркости высокий — ясным днем картинка четко видна, а в комнате без света дисплей не бьет по глазам. Предусмотрены темная тема и защита зрения для снижения нагрузки на глаза.

Железо: мощно, громко и объемно

В плане аппаратного обеспечения Huawei не поскупилась. Планшет работает без ограничений, долго держит заряд и предлагает громкие динамики. Устройство получило чип Kirin 980. С ним все игры запускаются на высоких настройках графики, а корпус не перегревается даже спустя час непрерывного гейминга. Интерфейс также работает быстро.

В плане звука Huawei MediaPad M6 работает на уровне с iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S6. В нем стоят четыре динамика Harman Kardon, обеспечивающие пользователя стереозвуком. Поддерживается технология Dolby Atmos для более объемного звука. Мы запустили два альбома: Coldplay - A Head Full of Dreams и Daft Punk - Random Access Memories. Динамики полностью себя оправдали.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Расположены они на горизонтальных торцах, поэтому вы не закроете их рукой, пока держите планшет в горизонтальном положении. Добавлен разъем для наушников на 3,5 мм.

В плане автономности MediaPad M6 показывает достойные результаты. Емкость аккумулятора — 7 500 мАч. С ним заряда хватает на день пользования, если не зависать по несколько часов в Fortnite. Доступны три режима расхода эергии: классический, производительный, где мощность процессора используется на максимум, и энергосбережения.

Программное обеспечение: Fortnite и никаких Ok, Google

Планшет работает на операционной системе Android 10 с оболочкой EMUI 10. Внешне она не отличается от предыдущих версий прошивки. Единственное — здесь не установлены сервисы Google, вместо них Huawei предложила свои альтернативы, в частности, магазин AppGallery вместо Google Play.

Проблема AppGallery — ассортимент приложений, там их значительно меньше, чем в Google Play. Здесь нет сервисов Google, Instagram, PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile. А это популярный софт в магазине американской компании. Проблема решается установкой APK-файлов, но много кто захочет их устанавливать?

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Зато в AppGallery есть Fortnite. Популярной игры в жанре королевской битвы нет в Google Play, и пользователям приходится скачивать его с официального сайта издателя игры. Здесь скачать и обновить игру проще.

Помимо нового магазина приложений, Huawei MediaPad M6 может удивить двумя специальными режимами — ПК и детским. Первый активируется, когда к планшету присоединяется клавиатура — вы получите привычный интерфейс компьютера для поиска, редактирования и создания файлов, просмотра веб-страниц на планшете. В детском режиме ребенок получит доступ к играм и обучающим материалам, родители же смогут отслеживать время использования планшета ребенком и устанавливать ограничения.

Кроме того, детский режим может включаться одним нажатием. Для этого достаточно зарегистрировать отпечаток пальца ребенка, и по нажатию на сканер он включится автоматически.

© LIFE/Татьяна Руденко

Дополнительные аксессуары

К планшету можно докупить клавиатуру Huawei Smart Magnetic Keyboard и использовать устройство в качестве ноутбука. На нижнем торце размещен магнит, к нему и крепится клавиатура.

Также планшет поддерживает стилус M-Pen lite. Перо распознает силу нажатия и выполняет команды в зависимости от этого значения, а в память аксессуара предустановлена пара графических редакторов.

Камера: все хорошо, но выпирает

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Планшет получил одинарную основную камеру с разрешением 13 Мпикс. Качество съемки низкое. Детализация, баланс белого, резкость — по каждому из параметров фотографии разочаровывают. С одной стороны, это минус устройства. С другой, она редко задействуется на планшете.

Фото © LIFE/Денис Марков 1 / 4

А вот фронтальная камера хорошая. Ее разрешение — 8 Мпикс. детализация высокая, цвета естественные. Портретного режима с эффектом размытия фона нет.

Бесспорный недостаток камеры — она выпирает. Из-за этого планшет неровно лежит на столе без чехла.

Итог

Huawei MediaPad M6 — сбалансированный планшет среднего класса. При этом, по основным характеристикам это флагман. Производительность, экран, звук — по этом параметрам он один из лучших на рынке. Режим ПК и детский делают его универсальным — он подойдет для работы, отдыха и развлечения для детей.

Стоимость устройства — 25 тысяч рублей. С такой ценой трудно предъявлять жесткие требования к устройству. Здесь бесспорных недостатка два — отсутствие сервисов Google и выпирающая камера. Трудно представить, что зуммер возьмет девайс без YouTube и Instagram.

Главное, чтобы вас не раздражали эти два момента. В остальном Huawei MediaPad M6 — отличное комнатное устройство для потребления контента и развлечений.