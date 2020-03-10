Житель Петербурга поссорился с бывшей женой и сбил её на авто

Утром 9 марта на Перевозной набережной в Невском районе Санкт-Петербурга водитель автомобиля KIA Rio сбил женщину и скрылся с места аварии. Об инциденте сообщает газета "Петербургский дневник".

В пресс-службе местного управления МВД РФ установили, что за рулём легковушки в момент столкновения находился 35-летний мужчина. Потерпевшей оказалась его бывшая жена, с которой он поссорился за несколько минут до происшествия. Женщину 1985 года рождения доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.