С 1 апреля снимут ограничения на добычу нефти. Какими будут цены на бензин

Сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, прекращает действовать с 1 апреля. На этом фоне цены на чёрное золото держатся на рекордно низком уровне, а рубль резко ослаб. Как события на нефтяном и валютном рынках отразятся на стоимости бензина и дизеля?

Уже в ближайшее время Россия может нарастить добычу нефти на 250–300 тысяч баррелей в сутки. Такие цифры назвал министр энергетики Александр Новак. Пока открытым остаётся вопрос: как это отразится на стоимости самой нефти? Сейчас баррель Brent держится выше 35 долларов, но, куда дальше двинутся цены, непонятно.

Впрочем, простых потребителей намного больше волнует стоимость топлива. Дело в том, что долгое время любое колебание стоимости сырья провоцировало подорожание бензина. И было совершенно неважно, дешевеет нефть или дорожает.

— Розничные цены на заправках в апреле останутся примерно на нынешнем уровне, — считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. — Выход России из сделки с ОПЕК+ может привести к некоторому дефициту топлива на внутреннем рынке, так как фактически снимаются ограничения по поставке нефти на экспорт. Правда, на розничной стоимости бензина это не должно сказаться. За последние годы правительство уже выработало достаточно эффективные методы по регулированию роста цен на топливо.

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При этом старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова полагает, что оснований для дефицита на внутреннем рынке нет, как нет предпосылок и для роста топлива в рознице. Она напомнила, что между российскими нефтяными компаниями и правительством действует договорённость о неповышении цен, которая по-прежнему в силе.

— Это было бы настоящим шоком на фоне дешёвой нефти в нефтяной державе задирать ценники на автозаправках, — считает Анна Бодрова. — Такой нонсенс сейчас уже невозможен. Государство как раз в начале года усилило свои социальные функции и жёстко пресечёт любые попытки недобросовестных трейдеров и АЗС поживиться на людях.

Впрочем, если не стоит ждать роста цен на заправках, то неминуемо возникает другой вопрос: а будет ли снижение? Как правило, если дешевеет сырьё, то падает себестоимость и на изделия из него. Но с бензином не всё так просто.

— Падение нефтяных цен не приведёт к снижению розничной стоимости бензина в России, — полагает главный аналитик информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. — Если говорить о себестоимости бензина, то уменьшение мировой цены нефти частично нивелируется ослаблением рубля, поэтому затратная часть в производстве изменится мало. С другой стороны, для нефтяных компаний снижение экспортных доходов от падения цены вызывает соблазн компенсировать их увеличением внутренних оптовых и розничных цен на заправках. Тем более что добыча будет повышаться, а внешний спрос ограничен из-за уменьшения потребления в связи с коронавирусом. Кроме того, демпферные налоговые механизмы для нефтяников перестанут действовать в связи со снижением цен на нефть.

По мнению Марка Гойхмана, все эти процессы могут привести к незначительному подорожанию топлива. Как считает аналитик, снижать цены для продавцов нет никакого смысла в условиях вероятного увеличения общей инфляции в России из-за обесценивания рубля и уменьшения притока доходов в страну. Соответственно, цены на заправках будут адекватны этому общему процессу. По прогнозам Марка Гойхмана, бензин в среднем за год может подорожать на три-пять процентов.