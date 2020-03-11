Валютный фактор. Какие продукты подорожают из-за падения рубля и какие цены останутся стабильными

Эта неделя началась с падения национальной валюты. Рубль подешевел вслед за обвалившейся в цене нефтью (ниже 35 долларов за баррель) — более чем на 10%. В понедельник доллар достигал 72,99 рубля, а евро — 85 рублей.

Страну пугают новым наступившим кризисом. Вследствие чего, возможно, стоит ожидать увеличения цен на продукты питания.

Мясо

По словам эксперта в области региональной экономики, профессора РАНХиГС Сергея Раевского, продукты животноводческого производства в стране будут неизбежно дорожать. В ближайшие месяцы цена на мясные и молочные продукты увеличится на 10–15%.

— Цена на мясо птицы и рыбу повысится. Ведь корма для животноводческого комплекса производятся в других странах и покупаются за валюту, — отметил экономист. — Помимо этого, на фермах используются не только преимущественно импортные корма, но и добавки к ним. Также известно, что для производства бройлерных цыплят в Россию поставляется большой объём инкубационного яйца.

Оппонируя коллеге, экономист-политолог Максим Чирков уверяет, что поначалу производителям будет невыгодно повышать цену и они постараются сохранить долю рынка.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

— Спрос на продукты особо не меняется, потому что продукты питания востребованы, — пояснил Максим Чирков. — А если что-то импортируется, то будет перераспределение в пользу того продукта, который производится именно у нас.

Если говорить о рыбе, то она подорожает на 10–12%. Сергей Раевский рассказал Лайфу, что "рыбаки уже давно не заинтересованы продавать рыбу на внутреннем рынке — им наиболее интересна валюта. Со снижением курса рубля их стремление продать товар за границу вырастет ещё больше. На внутренний рынок рыбы будет поступать гораздо меньше, при этом спрос сохранится прежним, а число поставок значительно снизится".

Овощи и фрукты

По словам Сергея Раевского, увеличение цен начнётся уже через две-три недели, а более серьёзное повышение ожидается в апреле-мае. — В нашей стране растениеводство развито довольно неплохо, поэтому цены на овощные культуры, крупы, а также сахар увеличатся всего на три-пять процентов. На них чёткое соотношение спроса и предложения, тем более производство того же сахара в нашей стране выросло — и на него вообще нет смысла повышать цену, — рассказал он.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков уверяет, что колебания в цене на продукты питания растительного происхождения происходят весной по причине сезонности.

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

— Может быть, мы и не почувствуем изменения стоимости продуктов, потому что традиционно в марте-апреле заканчиваются запасы урожая и цены на них и так растут. Под сезонное подорожание попадают продукты питания растительного происхождения, которые выращиваются у нас в стране. Увеличение в цене происходит на 10–20%, — пояснил Максим Чирков. — Зима — это не сельскохозяйственный период, запасы кончаются. В августе-сентябре, когда вырастает новый урожай, цены на овощи и фрукты вновь снизятся. Так работает экономика любой страны, везде есть сезоны, везде есть время сбора урожая.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, импортные продовольственные товары радикально не подорожают, а если рост цен будет зафиксирован, то явно в меньшем процентном соотношении, чем падение рубля.

— Покупатели будут беречь деньги, меньше покупать. Это их поведение хотят переломить из-за надуманной тревоги, возникшей по причине вируса. В Италии, например, панически закупают туалетную бумагу и мыло. У нас скупают муку, тушёнку. Но мой совет: деньги стоит приберечь и лишнего не покупать, — говорит эксперт.

Кстати, по мнению специалиста, коронавирус и кризис никак не связаны между собой и существуют раздельно: "Коронавирус нужен рынкам и рыночным регуляторам, он позволяет списать на него все собственные провалы. Ведь на что, как не на коронавирус, можно слить ответственность".

Проблемная ситуация на фондовом рынке будет длиться до полугода, об этом рассказал профессор Сергей Раевский. По его словам, "затем ситуация разрешится и станет стабильной". Но ожидать возвращения цен на сегодняшний уровень не стоит.

Однако, новые цены не должны затронуть товары из списка социально-значимых, которые были утверждены постановлением Правительства от 15 июля 2010 года № 530. Напомним, что это 24 наименования продовольственных товаров первой необходимости, среди которых мясо, молочные продукты, масло, овощи, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, чай. За ценами на этот список продуктов присматривают региональные власти, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС).