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В ФАС признали нарушением рекламу об эффективности "Арбидола" против CoViD-19

Эксперты отметили, что заявленные качества лекарства не соответствовали показаниям, указанным в инструкции по его применению.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Комиссия Федеральной антимонопольной службы пришла к выводу, что гарантирующая эффективную борьбу с коронавирусом реклама препарата "Арбидол" нарушает требования закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, соответствующие утверждения звучали в эфире нескольких радиостанций в январе 2020 года. Замруководителя ведомства Андрей Кашеваров объяснил, что на момент выхода рекламы содержащийся в ней посыл не соответствовал показаниям, указанным в инструкции по применению препарата.

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