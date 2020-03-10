В ФАС признали нарушением рекламу об эффективности "Арбидола" против CoViD-19

Комиссия Федеральной антимонопольной службы пришла к выводу, что гарантирующая эффективную борьбу с коронавирусом реклама препарата "Арбидол" нарушает требования закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, соответствующие утверждения звучали в эфире нескольких радиостанций в январе 2020 года. Замруководителя ведомства Андрей Кашеваров объяснил, что на момент выхода рекламы содержащийся в ней посыл не соответствовал показаниям, указанным в инструкции по применению препарата.