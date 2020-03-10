Экспертиза: Обнаруженные под Рязанью останки принадлежат жертве фигурантов дела "Сети"

ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженные в лесу, в Рязанской области, человеческие останки принадлежат Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"*. Об этом Лайфу рассказала мать убитой девушки.

— Экспертиза готова, она подтвердила, что это Катя, останки её, — сказала Татьяна Левченко.

По словам женщины, она по фотографиям опознала только шарф. На найденном теле также была чужая жилетка с капюшоном.

Левченко добавила, что не знает, куда дальше будет передано тело и кто будет дальше заниматься расследованием дела — Москва или Рязань. Мать убитой надеется, что выяснение всех обстоятельств смерти дочери будет продвигаться максимально быстро.

В начале марта в Рязанской области нашли человеческие останки. Они были закопаны недалеко от места, где ранее нашли Артёма Дорофеева, возлюбленного 19-летней Екатерины Левченко, которая пропала в Пензе в 2017 году. Дорофеев и Левченко были знакомы с фигурантами дела "Сети".

Ранее один из фигурантов дела "Сети", Алексей Полтавцев, находящийся за границей, признался в убийстве 21-летнего Артёма Дорофеева и рассказал, что в гибели Екатерины Левченко виновен другой фигурант дела "Сети" — Максим Иванкин, которого недавно приговорили к 13 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористического сообщества.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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