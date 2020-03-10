Новый госпереворот? Затянет ли Турция НАТО в войну с Асадом

Турция запросила дополнительной помощи у НАТО для защиты своих границ, а также в связи с миграционными вызовами. Реджеп Эрдоган провёл переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры затрагивали в том числе и ситуацию в сирийском Идлибе.

Ведущий научный сотрудник РАН Константин Блохин полагает, что главная трудность в общении НАТО и Турции — это агрессивная политика Эрдогана.

— Опыт, который у нас есть, показывает, что натовские союзники не очень-то заступаются за Турцию. Прежде всего, они раздражены грубым поведением Эрдогана, который пытается сидеть на двух стульях одновременно и нарушает жёсткую дисциплину альянса, — пояснил Блохин.

Военный эксперт Алексей Леонков думает, что, прежде всего, Эрдогану от союзников нужна экономическая помощь, так как турецкий военно-промышленный комплекс испытывает очевидные трудности из-за санкций, которые наложили на Турцию "союзники" по блоку НАТО. — Эрдоган стремится заручиться помощью и по военной, и по гражданской линии, пытаясь шантажировать Европу беженцами, чем вызвал негодование европолитиков, которые дали понять, что он перегибает палку. Ему напомнили, что помощь, предусмотренная в договорённостях, поступает траншами, растянутыми по времени, — пояснил Леонков.

Кроме того, эксперт отметил, что Эрдоган попытался показать себя жертвой агрессора в идлибской зоне, намекая на возможность применения пятого пункта вашингтонского договора. Однако генеральный секретарь НАТО Столтенберг прямо сказал, что в данном случае эта статья неприменима.

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— Идлиб под завязку наполнен оружием, всё оно пришло из Турции, с территории провинции Хатай. Когда Эрдоган затеял эту авантюру, он надеялся, что поставки различных средств вооружения и комплектующих оживят его сектор ВПК, а союзники по НАТО дадут необходимую помощь, так как собственных ресурсов у него не хватает, — считает Алексей Леонков.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что потолок помощи — это поставки невысокотехнологичного оружия, так как союзники по НАТО не доверяют Турции как партнёру.

— Морально поддержать они могут. Дать средства и оборудование на развитие пассивной обороны могут, а что-то серьёзное — уже нет. Турции ведь пришлось купить у России С-400 "Триумф" не от хорошей жизни, ей ЗРК Patriot не продавали даже в экспортной версии, — рассказал он.

Напомним, что комплексы Patriot стояли на боевом дежурстве на территории Турции, однако в момент попытки вооружённого переворота 2016 года они бездействовали, формально — по техническим причинам. В итоге авиации, которая участвовала в мятеже, ПВО Турции ничего противопоставить не могла. Вскоре после подавления мятежа турецкая сторона начала вести переговоры с Россией о покупке российской системы ПВО.

С-400 “Триумф”. Фото © Министерство обороны

— Между Эрдоганом и остальным блоком НАТО, — говорит политолог, — идёт торг, отношения внутри блока очень рыхлые, и все конфликты гасятся только из-за давления США. Однако со временем США начинают терять некоторые позиции, и это становится заметным в скоординированности НАТО. Гипотетически можно представить вооружённый пограничный конфликт между Грецией и Турцией на фоне миграционного кризиса, но на практике Эрдоган вряд ли откажется от рычага давления на Европу.

После 1991 года США подавили ВПК союзников по НАТО, сведя их военную промышленность к выполнению вспомогательных заказов и производству неосновных средств вооружения. — Страны НАТО, за исключением США, не могут сделать общий истребитель или танк последних поколений, в том числе и Турция, которая была сильно связана с европейским оружейным рынком. Более того, зачастую тендеры на поставку вооружения американские компании выигрывают не соревновательным, а административным путём, — рассказал Алексей Леонков.

Турция находится на перепутье, считает эксперт. Либо она может быть младшим партнёром в НАТО, бастионом на Ближнем Востоке, либо стать равноправным партнёром с Россией и Китаем. Но Турция должна сама определиться, так как это далеко идущий выбор, который определит стратегию развития страны на десятки лет.