Поцелуи втроём. Рита Дакота отпраздновала своё 30-летие с Белогаем и Соколовским — видео

Видео © Instagram / ritadakota

Сложно поверить, однако после чреды измен супруга, слезливых постов в соцсетях и тяжёлого бракоразводного процесса певица Рита Дакота всё-таки сумела сохранить хорошие отношения со своим бывшим мужем Владом Соколовским, с которым она развелась в 2018 году, передаёт портал "Дни.ру".

Ради своей дочери Мии Дакота и Соколовский продолжают общаться и поддерживать контакт. Однако никто из поклонников не думал, что настолько "тесный".

На вечеринке по случаю дня рождения певицы — 9 марта Дакоте исполнилось 30 лет — собрались самые близкие люди: звёздные друзья, новый возлюбленный Фёдор Белогай, а также бывший супруг.

Естественно, Дакота решила порадовать своих фанатов видеозаписями с торжества, однако одно из них особенно впечатлило пользователей Сети. На нём сначала Риту в губы целует Фёдор, а затем уже Фёдора целует Соколовский.