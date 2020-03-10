Тверской клуб пригласил на 8 Марта "даже страшненьких" девушек. И теперь придётся извиняться

В Твери клуб-ресторан "Культура" пригласил 8 Марта на праздник "даже страшненьких" девушек. В ответ на это председатель регионального отделения Союза женщин России Алина Кашицына заявила, что заведение должно извиниться.

— Даже если ты возьмёшь с собой страшненькую подругу, мы всё равно отнесёмся к ней как к человеку. Но только 8 Марта, — написали в рекламном посте в Instagram сотрудники клуба.

Кашицына подчеркнула, что такая некорректность в рекламе неуместна.

— Каждый человек индивидуален и красив по-своему, такого рода высказывания, как, например, "страшненькая подруга", не являются допустимыми для публичного заведения. Конечно, стоит заведению принести свои извинения, — сказала РИА "Новости" председатель регионального отделения Союза женщин России.

Она отметила, что извиниться можно через соответствующую публикацию или видеообращение в соцсети.