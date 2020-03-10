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В Томске мужчина с молотком устроил погром в магазине — видео

Почему он решил учинить расправу над телевизорами, пока не известно.

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Житель Томска 10 марта зашёл в один из магазинов бытовой техники и начал утро с того, что разбил несколько "плазм" молотком. Камеры наблюдения зафиксировали невозмутимого крушителя.

В региональном управлении МВД рассказали, что сообщение об инциденте поступило около девяти часов утра (05:00 мск).

Около 09:00 (05:00 мск) 10 марта в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение, что на улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику, — цитирует ведомство РИА "Новости".

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность крушителя, а также его мотивы.

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