В Томске мужчина с молотком устроил погром в магазине — видео

Житель Томска 10 марта зашёл в один из магазинов бытовой техники и начал утро с того, что разбил несколько "плазм" молотком. Камеры наблюдения зафиксировали невозмутимого крушителя.

В региональном управлении МВД рассказали, что сообщение об инциденте поступило около девяти часов утра (05:00 мск).

— Около 09:00 (05:00 мск) 10 марта в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение, что на улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику, — цитирует ведомство РИА "Новости".

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность крушителя, а также его мотивы.