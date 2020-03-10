Путин встретился с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым назвал стратегическим альянсом отношения стран.

— В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнёрство между Россией и Казахстаном. Это партнёрство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что между РФ и Казахстаном за прошлый год существенно вырос товарооборот.

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