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Путин встретился с Назарбаевым

Глава РФ отметил развитие двусторонних отношений между Россией и Казахстаном.

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Президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым назвал стратегическим альянсом отношения стран.

В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнёрство между Россией и Казахстаном. Это партнёрство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что между РФ и Казахстаном за прошлый год существенно вырос товарооборот.

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