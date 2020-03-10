В Москве из-за аномального тепла проснулись клещи

Световой день становится длиннее, солнце всё чаще выглядывает из-за облаков, в парках уже можно наблюдать первые молодые побеги травы, а кое-где из-под земли выглянули подснежники. Природа постепенно пробуждается от долгого сна, правда, вместе с ней просыпаются клещи — переносчики опасных заболеваний.

Из-за несвойственно тёплой Центральному региону России погоды клещи уже проснулись в столице. В связи с этим в парках начали проводить профилактическую работу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В частности, специалисты Мосприроды косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты и проводят инструктаж для посетителей.

В пресс-службе напоминают, что не стоит забывать о мерах личной безопасности: во время прогулки в парк надо надевать закрытую одежду и избегать участков с густой растительностью. Также необходимо осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей после прогулки.