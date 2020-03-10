В Краснодарском крае тушат крупный природный пожар — видео

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В Краснодарском крае бушуют крупные природные пожары. На этот раз горят камыши у Северной улицы в микрорайоне Новая Алексеевка в Анапе. Соответствующее видео появилось в распоряжении Лайфа.

По словам очевидцев, возгорание настолько крупное, что огненное кольцо можно увидеть из любой точки города.

Жильцы домов, расположенных ближе всего к пожару, уже самостоятельно приняли меры предосторожности: переставили автомобили с парковок, прилегающих к камышам, а некоторые из краснодарцев покинули свои квартиры и дома.

На данный момент официальная информация от пресс-службы ГУ МЧС России по региону не поступала. Неизвестна площадь возгорания, а также есть ли пострадавшие.

В настоящее время спасатели работают над тем, чтобы не допустить угрозы распространения огня.