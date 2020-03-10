"Динамо" обыграло "Спартак" и вышло вперёд в серии

Московское "Динамо" в пятом матче серии плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина на своём льду со счётом 4:1 победило столичный "Спартак".
Динамовцы открыли счёт на исходе второго периода: капитан бело-голубых Вадим Шипачёв открылся под отличную передачу Дмитрия Яшкина и распечатал ворота голкипера гостей Никиты Беспалова — 1:0.
В середине заключительного отрезка игры нападающий Максим Афиногенов после стремительной контратаки "Динамо" удвоил преимущество хозяев льда — 2:0.
Спартаковцы за три минуты до финальной сирены, играя в большинстве, сняли вратаря и усилиями защитника Патрика Херсли отыграли одну шайбу, но тут же получили два гола в пустые ворота, которые оформили форварды Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин — 4:1.
Динамовцы одерживают третью победу в московском дерби и выходят вперёд в серии 3-2. Шестой матч состоится 12 марта на домашнем льду спартаковцев.
Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд
- "Динамо" М — "Спартак" — 4:1 (0:0; 1:0; 3:1), счёт в серии — 3-2
- "Автомобилист" — "Сибирь" — 1:2 (0:1; 0:1; 1:0), счёт в серии — 1-4