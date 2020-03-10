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"Динамо" обыграло "Спартак" и вышло вперёд в серии

Бело-голубые выиграли третий домашний матч столичного противостояния.

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Фото © Пресс-служба ХК "Спартак" Москва

Московское "Динамо" в пятом матче серии плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина на своём льду со счётом 4:1 победило столичный "Спартак".

Динамовцы открыли счёт на исходе второго периода: капитан бело-голубых Вадим Шипачёв открылся под отличную передачу Дмитрия Яшкина и распечатал ворота голкипера гостей Никиты Беспалова — 1:0.

В середине заключительного отрезка игры нападающий Максим Афиногенов после стремительной контратаки "Динамо" удвоил преимущество хозяев льда — 2:0.

Спартаковцы за три минуты до финальной сирены, играя в большинстве, сняли вратаря и усилиями защитника Патрика Херсли отыграли одну шайбу, но тут же получили два гола в пустые ворота, которые оформили форварды Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин — 4:1.

Динамовцы одерживают третью победу в московском дерби и выходят вперёд в серии 3-2. Шестой матч состоится 12 марта на домашнем льду спартаковцев.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

  • "Динамо" М — "Спартак" — 4:1 (0:0; 1:0; 3:1), счёт в серии — 3-2
  • "Автомобилист" — "Сибирь" — 1:2 (0:1; 0:1; 1:0), счёт в серии — 1-4

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