"Динамо" обыграло "Спартак" и вышло вперёд в серии

Спартаковцы за три минуты до финальной сирены, играя в большинстве, сняли вратаря и усилиями защитника Патрика Херсли отыграли одну шайбу, но тут же получили два гола в пустые ворота, которые оформили форварды Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин — 4:1.