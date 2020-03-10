Путин в Кремле проводит встречу с Володиным и Медведчуком

Основной темой беседы станет создание нового парламентского органа при "нормандском формате".

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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Главной темой встречи стало создание парламентского измерения "нормандского формата". Российский лидер назвал данное предложение хорошим.

— Если парламентарии в РФ, Украине, Германии и Франции поддержат, очень рассчитываю, что получится. Надеюсь, что при поддержке Администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться, — отметил глава государства.