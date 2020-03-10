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Регион
Опубликовано 10 марта 2020, 22:34
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Путин в Кремле проводит встречу с Володиным и Медведчуком

Основной темой беседы станет создание нового парламентского органа при "нормандском формате".

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Главной темой встречи стало создание парламентского измерения "нормандского формата". Российский лидер назвал данное предложение хорошим.

Если парламентарии в РФ, Украине, Германии и Франции поддержат, очень рассчитываю, что получится. Надеюсь, что при поддержке Администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться, — отметил глава государства.

В свою очередь Медведчук отметил, что создание парламентского измерения "нормандского формата" поможет донести до депутатов Верховной рады необходимость минских соглашений, что подтолкнёт их к принятию необходимых законов, предусмотренных соглашениями.

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Александр Юнашев
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