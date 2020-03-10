В Нижнем Новгороде школьницы курили прямо на уроке — видео

В Нижнем Новгороде две восьмиклассницы решили развлечься, устроив перекур прямо на уроке. О своих развлечениях на учёбе девочки вели прямую трансляцию в "Инстаграме".

Не стесняясь ни одноклассников, ни учителей, девочки сели на одну из задних парт и спрятали устройство в жестяную банку из-под чипсов. Однако, как видно на кадрах записи, один раз дым всё-таки попал за пределы банки. Выдохнувшая его девочка быстро рассеяла его рукой.

Администраторы группы "Регион-52 | Нижний Новгород" уже попросили администрацию города и региональное Министерство образования разобраться с инцидентом.

Недавно "отличился" и школьник из Тюмени. Вместе с приятелем они нарядились в костюмы химической защиты и отправились отлавливать людей с якобы коронавирусом у местного торгового центра.