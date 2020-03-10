Спикер Рады признал, что разговаривает на украинском языке из необходимости

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в повседневной жизни из принципиальных побуждений общается на русском языке, однако служебная необходимость заставляет его использовать украинский. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

— Я человек, который в жизни общается чаще на русском языке, во время эфиров использовал русский. Это была принципиальная позиция, потому что меня не надо защищать, у меня всё хорошо в моём государстве. Но параллельно с этим было сказано — пока я не буду занимать какую-то должность, которая обяжет меня использовать украинский язык, — сказал он.

По его словам, в последнее время всё чаще доводится объясняться на украинском, поскольку человек его должности исполняет свои обязанности "24 часа в сутки". При этом он отмечает, что если ему будет задан вопрос на русском языке, то и ответ будет соответствующим.

— Но в целом, выполняя свои служебные обязанности, я разговариваю на украинском языке, — добавил Разумков.

Такими словами он прокомментировал вопрос ведущего относительно вступившего в силу в июле 2019 года закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому единственным официальным для органов власти и общественных сфер по всей стране становится украинский язык.