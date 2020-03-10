В Афганистане издали указ о помиловании заключённых членов "Талибана"

По мнению главы государства, подобная мера поможет сократить число преступлений в стране со стороны группировки. При этом другие подробности указа будут оглашены 11 марта.

Напомним, в конце февраля между США и движением "Талибан" был заключён мирный договор. Согласно его условиям, террористы прекращают вести огонь в Афганистане, а Вашингтон сокращает объём военного присутствия до 8,6 тысячи человек, отказывается от вмешательства во внутренние дела и территориальную целостность Афганистана, а также оказывает помощь афганским силам безопасности.