НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Афганистане издали указ о помиловании заключённых членов "Талибана"

Подробности документа будут оглашены 11 марта.

22

Фото © Pixabay

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключённых членов группировки "Талибан"*. Об этом сообщает телеканал TOLO NEWS.

По мнению главы государства, подобная мера поможет сократить число преступлений в стране со стороны группировки. При этом другие подробности указа будут оглашены 11 марта.

Напомним, в конце февраля между США и движением "Талибан" был заключён мирный договор. Согласно его условиям, террористы прекращают вести огонь в Афганистане, а Вашингтон сокращает объём военного присутствия до 8,6 тысячи человек, отказывается от вмешательства во внутренние дела и территориальную целостность Афганистана, а также оказывает помощь афганским силам безопасности.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть