"Лена Тамара Винница". Украинки оставили память о себе на фреске великого Рафаэля в Ватикане — видео

Двум жительницам украинской Винницы, по-видимому, не очень понравилось содержание фрески Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана, и они решили "украсить" её своими именами. Надпись заметили посетители дворца и поделились видео в группе "Италия для меня" в "Фейсбуке".

— Я редко ругаюсь, но вот Лена и Тамара с Винницы, которые нацарапали в станцах Рафаэля вот это (надпись со своими именами. — Прим. Лайфа), — это просто... подберите слово — в общем, самое ужасное, что можно сделать, — говорит за кадром автор видео.

Станца Рафаэля "Парнас". Фото © Википедия

Один из пользователей соцсети отметил, что эти надписи выставляют Украину страной, где живут варвары и люди, не уважающие мировое искусство.

Станцы Рафаэля — буквально "комнаты Рафаэля" — четыре небольших помещения в Папском дворце Ватикана, расписанные мастером эпохи Возрождения в 1508–1517 году, а также зал, расписанный учениками после его смерти.