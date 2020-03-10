ФБР задержало предполагаемого хакера из России

В аэропорту Нью-Йорка был арестован гражданин России Кирилл Викторович Фирсов, который, по версии ФБР, якобы управлял платформой Deer.io, на которой рекламировались и продавались взломанные аккаунты, а также данные пользователей. Об этом сообщает портал Krebsonsecurity.com.

По данным американских спецслужб, оборот площадки с момента её открытия в 2013 году составил около 17 миллионов долларов. Там можно было купить учётные записи к сервисам потокового видео, соцсетям, почтовым ящикам и многому другому.

— Обзор ФБР примерно 250 витрин Deer.io показывает тысячи украденных аккаунтов, выставленных для продажи через эту платформу, включая аккаунты онлайн-игр и файлы, содержащие имена пользователей, пароли, номера социального страхования США, даты рождения и адреса, — говорится в обвинительном заключении.

Отмечается, что претензии у правоохранителей к сайту появились ещё в 2016 году, однако тогда представитель площадки (предполагается, что это задержанный Фирсов) не стал комментировать сообщения о продаже краденой информации и заявил, что работает в рамках российского правового поля и готов заблокировать магазины по запросу. При этом, согласно документам, как именно причастен россиянин к деятельности Deer.io, не уточняется.