У внука последнего австрийского императора нашли коронавирус

В Австрии с диагнозом "коронавирус" был помещён в карантин внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский. Об этом сообщает телеканал OE24.

По словам самого Габсбурга-Лотарингского, у него появились симптомы гриппа около недели назад после поездки в Швейцарию. Он не обращал на них внимания до тех пор, пока не позвонил друг и не сказал, что у него диагностирован коронавирус. После этого внук императора также сдал анализы, которые подтвердили наличие вируса и у него.

При этом он отмечает, что симптомы его заболевания проявляются слабо, однако, несмотря на это, он был помещён в изоляцию от остальной семьи. Как долго она продлится — будет зависеть от развития болезни. Габсбург-Лотарингский также похвалил работу австрийских властей и служб, которые не допустили паники в стране.

По данным телеканала, к настоящему моменту на территории Австрии было проведено более пяти тысяч тестов на коронавирус, из которых подтвердилось 193. В то же время сообщается, что четыре человека успешно справились с заболеванием.