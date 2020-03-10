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"Три билборда на границе Челябинска". Адреса должников за коммуналку вывесили на городских экранах

При этом на дисплеях появились и точные суммы долга жильцов.

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Челябинские коммунальщики надумали решить проблему с неплательщиками необычным способом – их адреса стали вывешивать на биллбордах вдоль дороги. Видео с такой "социальной рекламой" опубликовало сообщество "Регион-74 | Челябинск" "ВКонтакте".

Как видно на кадрах, сначала на экране появляется список тех, кто задолжал за коммунальные услуги более 40 тысяч рублей с точным указанием суммы долга. Затем появляется логотип и номер телефона домоуправляющей компании с призывом оплатить счета и не доводить дело до суда.

Ранее Лайф рассказывал о новом мошенничестве от коммунальщиков, позволяющем "накручивать" счета за горячую воду.

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