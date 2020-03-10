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Путин надеется, что Меркель и Макрон поддержат идею парламентского измерения "нормандского формата"

Глава государства также отметил, что его европейские коллеги — "люди опытные".

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Фото © Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком выразил надежду, что французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения "нормандского формата".

Подсказать об этом лидерам двух стран попросил Путина Медведчук. Глава государства в свою очередь выразил надежду, что они и сами всё понимают.

Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат, — отметил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Вячеславом Володиным и Виктором Медведчуком. Главной её темой стало создание парламентского измерения "нормандского формата".

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