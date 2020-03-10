Палач "Зенита" вышвырнул Моуринью из Лиги чемпионов

После обидного поражения в Лондоне со счётом 0:1 "Тоттенхэм" ехал в Лейцпциг, чтобы отомстить. Однако ответный матч Лиги чемпионов получился для команды Жозе Моуринью ещё более разочаровывающим. Прошлогодний финалист главного турнира Старого Света бесславно проиграл немецкой команде со счётом 0:3. Дубль на свой счёт записал австриец Марсель Забитцер – тот самый парень, который роскошным голом в девятку пришпорил "Зенит". Тот мяч в итоге признали лучшим на групповом этапе ЛЧ.
Sabitzer not once but TWICE! ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/4qdqpfMUcr— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020
А как только Забитцер покинул поле, получивший от австрийца капитанскую повязку Эмиль Форсберг. 3:0 в пользу "Лейпцига" в этом матче и 4:0 по сумме двух встреч. "Тоттенхэм" позорно вылетает из Лиги чемпионов, а немецкая команда ждёт своего соперника по четвертьфиналу.
Лига чемпионов, 1/8 финала.
Ответные матчи.
"Лейпциг" – "Тоттенхэм" – 3:0 (4:0 по сумме двух встреч).
Голы: Забитцер 10',21' (1:0, 2:0), Форсберг 87' (3:0).