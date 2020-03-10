Палач "Зенита" вышвырнул Моуринью из Лиги чемпионов

После обидного поражения в Лондоне со счётом 0:1 "Тоттенхэм" ехал в Лейцпциг, чтобы отомстить. Однако ответный матч Лиги чемпионов получился для команды Жозе Моуринью ещё более разочаровывающим. Прошлогодний финалист главного турнира Старого Света бесславно проиграл немецкой команде со счётом 0:3. Дубль на свой счёт записал австриец Марсель Забитцер – тот самый парень, который роскошным голом в девятку пришпорил "Зенит". Тот мяч в итоге признали лучшим на групповом этапе ЛЧ.