В Арктике всплыла американская подводная лодка — видео

Военно-морские силы США опубликовали видео, на котором подводная лодка Toledo всплывает из-под воды, пробивая арктический лёд. Кадры записи появились на YouTube-канале ведомства.

Сначала над поверхностью льда появляется рубка субмарины, а затем выходит часть команды судна, чтобы очистить его бензопилой от корки льда.

Подлодка будет участвовать в учениях Ice Exercise в Арктике. Они направлены на то, чтобы оценить готовность американских ВМС к действиям в этом регионе.

Ранее Лайф публиковал сверхредкие кадры кубинской субмарины, которая за 15 лет своего существования всего дважды попадала на фото.