Российские Ту-142 совершили полёт вблизи Аляски

Два российских самолёта Ту-142 совершили плановый полёт вблизи Аляски. В результате их сопроводили американские лайнеры. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в своём твиттере.

NORAD F-22s, CF-18s, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 Sentry AWACS aircraft, intercepted two Russian Tu-142 maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Monday, March 9th. pic.twitter.com/39n3zqy8F8 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 10, 2020

— Российские самолёты вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски и оставались в ней около четырёх часов. Истребители NORAD сопровождали Ту-142 во время их нахождения в зоне опознавания ПВО, — говорится в сообщении.

При этом российские лайнеры не заходили в воздушное пространство США и Канады. В Минобороны РФ также отметили, что полёт проходил в соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства.