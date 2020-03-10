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Российские Ту-142 совершили полёт вблизи Аляски

При этом выполнялся он в соответствии со всеми международными нормами.

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Два российских самолёта Ту-142 совершили плановый полёт вблизи Аляски. В результате их сопроводили американские лайнеры. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в своём твиттере.

Российские самолёты вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски и оставались в ней около четырёх часов. Истребители NORAD сопровождали Ту-142 во время их нахождения в зоне опознавания ПВО, — говорится в сообщении.

При этом российские лайнеры не заходили в воздушное пространство США и Канады. В Минобороны РФ также отметили, что полёт проходил в соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства.

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