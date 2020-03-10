В Тамбове скончался участник прорыва блокады Ленинграда

В Тамбове ушёл из жизни участник Ржевской битвы и прорыва блокады Ленинграда, почётный гражданин города Илья Вокин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу тамбовской администрации.

– Да, умер на 97-м году, – говорится в сообщении.

Илья Иванович Вокин родился 5 августа 1923 года в Иркутской области. После окончания семи классов школы он был призван в армию и после окончания Асиновского военного пехотного училища, был отправлен на войну.

Илья Иванович прошёл четыре фронта, принимал участие в боях подо Ржевом, у Пушкинских гор, при прорыве блокады Ленинграда, а также участвовал в освобождении Псковской области, Эстонии и Латвии. Был дважды ранен, за проявленные качества был удостоен ордена Красной звезды и Отечественной войны 1-ой степени; медали "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией".