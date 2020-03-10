При столкновении легковушки и микроавтобуса в Крыму пострадало девять человек

В Крыму на трассе "Джанкой – Симферополь" столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП девять человек пострадали, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

– В ходе спасательных работ сотрудниками МЧС России была проведена деблокация пострадавшего, а также оказана помощь остальным пострадавшим. По уточненной информации , всего в результате ДТП пострадало 9 человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение, – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, один из девяти пострадавших в настоящее время находится в реанимации.

Авария произошла в районе 22:30. Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МВД, автомобиль Daewoo Lanos, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества движения машине Mersedes Sprinter, из-за чего они и столкнулись. Микроавтобус при этом перевернулся.

Там также добавили, что, по предварительным данным, травмы получили водитель и пассажир легковушки, а также ехавший с ними трёхлетний ребёнок. Что касается микроавтобуса, там пострадали водители и пять пассажиров.