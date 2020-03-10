Полиция проводит проверку по факту ограбления дома замгубернатора Ямала

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

Полиция проводит проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого Автономного округа Альбины Свинцовой. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах.

- По факту нападения на одно из частных домовладений в городском округе Люберцы сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к данному деянию, - заявил собеседник агентства.

Кроме того, источник подтвердил информацию о том, что ограблен был дом именно чиновницы из Ямало-Ненецкого АО.

Ранее Лайф сообщал, что нападавшие вероятнее всего, использовали травматическое оружие при нападении на дом, избили и связали находившегося в доме мужчину, а также украли порядка 200 тысяч евро.