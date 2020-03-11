Работодателям хотят предложить организовать мобильные пункты переписи населения

В офисах и на производстве планируют предложить ввести мобильные пункты переписи населения. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя главы Росстата Павла Смелова.

Как отмечает издание, подобный опыт прижился в Белоруссии — там на работе опрос проходит около четверти служащих. В настоящее время создавать такие пункты собираются по заявкам компаний. Но при этом в составленных предложениях не предусмотрено никаких бонусов для работодателей.

— Создание мобильных участков поможет пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Консультации волонтёров помогут тем, кто пока ещё не на "ты" с компьютером или мобильным устройством либо не является активным пользователем портала "Госуслуги", — отметил Смелов.

По его словам, такое нововведение учитывает реалии сегодняшнего дня. Человек может пройти тестирование тогда, когда ему это будет удобно, а не уставшим после работы, когда к нему придут с переписными листами. К тому же волонтёрам больше не придётся посреди рабочего дня стучаться в запертые дома, жители которых находятся на работе.

Несмотря на то что фактических выгод для компаний такие мобильные пункты не представляют, в реализации новшества готовы принять участие государственные структуры.

По подсчётам директора аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павла Гагарина, создание таких "точек переписи" обойдётся Росстату приблизительно в два миллиарда рублей.

Всероссийская перепись населения в этом году пройдёт с 1 по 31 октября. Для отдалённых и труднодоступных районов этот срок продлят до 20 декабря. Перепись-2020 уже предполагает применение новых технологий: теперь её можно будет пройти в электронном формате с помощью портала "Госуслуги".