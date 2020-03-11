Эксперты рассказали, цены на какие товары могут повыситься из-за роста валюты

Из-за ослабления курса рубля по отношению к курсу доллара и евро в первую очередь вырастут цены на детские товары, одежду, обувь, лекарства, электронику и бытовую технику — в общем, те товары, которые в основном закупаются за рубежом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что цены на первые три категории товаров зависят от поставок из Китая.

По подсчётам специалистов, цены на фармацевтику могут подняться на 10–30%. Такая неравномерность, по словам главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, обусловлена разным объёмом запаса товаров у разных фармацевтических сетей.

Цены на электронику в свою очередь могут подняться на 20%. На рынке смартфонов, к примеру, 80–90% продаж приходится на зарубежные марки. Однако повышение цен, уверяют эксперты, покупатели ощутят лишь во втором полугодии — в настоящее время на складах достаточно техники, продажа которой будет осуществляться в ближайшие месяцы.

Что касается цен на автомобили, они могут подняться на 5–10%. Это обусловлено ростом стоимости не только самой продукции, но и импортных деталей, которые используются при изготовлении машин в российских концернах, а также иностранного оборудования.

Жильё также может подорожать на 10–15%, а по самым пессимистичным прогнозам — на 20%.

Меньше всего ослабление курса рубля отразится на продуктах питания. В Минсельхозе "Известиям" ответили, что роста цен на основные продукты питания не ожидается.