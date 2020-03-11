СБУ накрыла банду хакеров с оборотом более 1,2 миллиона долларов в год

Служба безопасности Украины пресекла деятельность банды хакеров из Киева, которая, пользуясь несовершенством сетей банковских учреждений как внутри страны, так и за рубежом, ежегодно присваивала около 30 миллионов гривен (примерно $1,2 миллиона). Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— Злоумышленники выявляли уязвимости в системе электронного платёжного документооборота банков и незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюту, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для проведения операций злоумышленники использовали бот-сеть из инфицированных компьютеров. Сколько организаций им удалось обмануть и на протяжении какого времени действовала группировка, не уточняется.

Правоохранители провели 10 обысков в украинской столице и области, а также во Львове, в ходе которых была изъята компьютерная техника, а также мобильные устройства хакеров. Сейчас всё отправлено на экспертизу, решается вопрос о переводе фигурантов в статус подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины им грозит до 6 лет лишения свободы.