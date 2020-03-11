В работе Twitter произошёл очередной глобальный сбой

В работе социальной сети Twitter произошёл масштабный сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работах крупных интернет-ресурсов.

В России с этой проблемой в основном столкнулись москвичи, а вот США, Японию, Израиль, Францию и Великобританию "накрыл" более масштабный сбой.

Хуже всего работает сайт соцсети. О неполадках в его работе сообщили 67% доложивших об ошибке пользователей. На втором месте – приложение для iOS, с проблемами в нём столкнулись около 20% пользователей. Ещё 11% рассказали о сбоях в работе приложения для Android.

Напомним, предыдущие подобные неполадки наблюдались месяц назад. Тогда сбой также коснулся США, Японии и Великобритании, а в России он задел в основном жителей столицы.