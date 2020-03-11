На Сахалине местная жительница чуть не поужинала творогом с тараканом

Жительница Южно-Сахалинска Кристина купила на ужин творожный сырок, в котором с ужасом обнаружила "замурованное" насекомое. В ответ на возмущённый звонок производители пообещали компенсировать ей сумму покупки, пишет портал Sakhalin.info.

— Вечером решила перекусить, открыла сырок и увидела этот кошмар. Похоже на таракана. Нашла в Интернете номер совхоза, там был указан мобильный, и позвонила. Было часов девять. Мне ответила женщина, которая принесла извинения и сказала, что я могу принести сырок на "Янтарь" (местный микрорынок. — Прим. Лайфа) и мне вернут деньги, — рассказала женщина.

Обменивать покупку на деньги Кристина всё-таки не пошла: долгая дорога до рынка, да ещё и в метель, да ещё и с ребёнком явно не стоила 35 рублей, отданных за продукт. Однако дело вовсе не в деньгах, уверяет женщина, а в том, чтобы на производстве тщательно следили за выпускаемым товаром.

— Я хочу, чтобы они усилили контроль, чтобы такие случаи не повторялись. И всем советую быть внимательными. Вот так в тарелку переложишь тараканом вниз, зальёшь вареньем и не увидишь. Всегда проверяйте продукцию на всякий случай, — порекомендовала "счастливая" обладательница таракана в твороге.

Однако глава отдела маркетинга фирмы-производителя Татьяна Лозовая все обвинения отрицает. По её словам, цикл производства чётко налажен и никакие насекомые в сырок попасть не могли: попросту нет такой технической возможности. Она также подчеркнула, что за историю компании не поступало ни одной подобной жалобы от покупателей.