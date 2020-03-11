Четыре человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате погибло четыре человека, ещё пятеро пострадали.
По информации Лайфа, погибли три женщины и один мужчина, детей среди погибших нет. Являются ли они гражданами России, не уточняется. Установлено, что на микроавтобусе установлены украинские номера.
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По данным регионального ГУ МЧС РФ, ДТП с участием микроавтобуса "Опель-Виваро" и грузового автомобиля "Скания" произошло на 869-м километре трассы М4 "Дон". Для его ликвидации было задействовано 20 человек и семь единиц техники. Причины столкновения выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что гендиректор "Росоценки" погибла в ДТП в Екатеринбурге.
Тюленин Сергей