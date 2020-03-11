В Мексике на выходца из России напали с оружием

В центре Мехико вооружённый преступник напал на 50-летнего выходца из России и попытался его ограбить. Об этом сообщает управление общественной безопасности мегаполиса.

Инцидент произошёл в районе Куаутемок. Злоумышленник угрожал сидевшему в автомобиле мужчине пистолетом и требовал, чтобы тот отдал ему деньги и ценности, которые имел при себе.

Попытку ограбления пресёк местный сотрудник полиции, который вёл патрулирование в этом районе. В ответ на требование бросить пистолет преступник дважды выстрелил в стража порядка, однако не попал в него и был ранен ответным огнём.

После этого он скрылся в неизвестном направлении на своём мотоцикле. Правоохранители ведут его розыск.