Отец и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Отец с двумя детьми погиб в результате пожала в многоквартирном жилом доме в посёлке Маркова в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных на место, дом был охвачен пламенем, частично обрушилась кровля. Четыре человека смогли самостоятельно выбраться на улицу, однако как сообщила одна из жильцов, в здании на тот момент оставались ещё три человека: двое детей восьми и десяти лет, а также их 62-летний отец.

– Они были обнаружены погибшими внутри дома звеном газодымозащитной службы, - говорится в сообщении.

Открытое горение было ликвидировано в течение часа, в результате пожара была уничтожена кровля дома, повреждён первый этаж, а также сгорела надворная постройка. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, к тушению привлекались 29 человек и 10 единиц техники.

Как рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков, в доме был установлен пожарный извещатель и его исправность была проверена в январе текущего года, однако из-за периодических срабатываний, жильцы его отключили. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.

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