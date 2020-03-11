В Приморье началось производство опытной партии вертолётов Ка-62

В Приморье в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" было запущено производство опытной партии новых гражданских вертолётов Ка-62. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— На заводе начато строительство опытной партии шести вертолётов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год, — приводит пресс-служба слова управляющего директора компании-производителя Юрия Денисенко.

Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, регион поддержит "Прогресс" и для этой цели намерен купить одну винтокрылую машину для авиалесоохраны, а вторую для внутренних перевозок.

— Приобретём первые два вертолёта, чтобы они находились здесь, где есть база технического обслуживания, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что на вертолётах Ка-62 будет устанавливаться отечественный двигатель вместо французского.