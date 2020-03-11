Россиянам рассказали, в каких сферах были самые высокие зарплаты в 2019 году

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами по стране по итогам 2019 года. Со списком самых высокооплачиваемых профессий ознакомился RT.

В лидерах оказались страховая и экономическая деятельность. В данном случае работники получали в среднем 102,99 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказались представители сферы добычи полезных ископаемых. В месяц представители отрасли получали 88,9 тысячи рублей.

В числе лидеров также оказалась работа в сфере информации и связи (74,4 тысячи рублей), научная и техническая профессиональная деятельность (72,9 тысячи рублей), госуправление, военная безопасность и соцобеспечение (51 тысяча рублей).

Внизу списка — сельское хозяйство, общественное питание, рыболовство, сферы водоснабжения, организации и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений.