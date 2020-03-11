США опубликовали видео сопровождения российских Ту-142 неподалёку от Аляски

March 11, 2020
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в своём твиттере опубликовало видео сопровождения российских самолётов Ту-142, которые совершили полёт неподалёку от американской Аляски.
На кадрах можно увидеть, что каждый из двух лайнеров сопровождают два американских самолёта F-22 и CF-18. При этом полёт проходит над нейтральными территориями Чукотского моря и моря Бофорта.
Ранее Лайф сообщал, что полёт Ту-142 проходил в соответствии со всеми международными нормами и правилами.
Белкин Артур