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США опубликовали видео сопровождения российских Ту-142 неподалёку от Аляски

Весь 12-часовой полёт проходил в соответствии со всеми международными правилами.

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в своём твиттере опубликовало видео сопровождения российских самолётов Ту-142, которые совершили полёт неподалёку от американской Аляски.

На кадрах можно увидеть, что каждый из двух лайнеров сопровождают два американских самолёта F-22 и CF-18. При этом полёт проходит над нейтральными территориями Чукотского моря и моря Бофорта.

Ранее Лайф сообщал, что полёт Ту-142 проходил в соответствии со всеми международными нормами и правилами.

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