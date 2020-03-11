Каждый пятый россиянин видит "кошмары", в которых угоняют его машину

Исследование показало, что большинство россиян (58%) так или иначе, но задумываются о том, что однажды их автомобиль может стать мишенью автоугонщиков, а для 3,5% участников опроса эта мысль стала чуть ли не манией и постоянно их преследует. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Каждый пятый владелец машины (22%) видит сны, в которых её угоняют. В отдельных случаях эти сны оказались вещими, — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего после того, как обнаруживался факт отсутствия машины на прежнем месте, автовладельцы сразу же звонили в полицию, также нередко хозяева сами пытались отыскать пропажу "в другом месте", третьим по популярности стал "звонок друзьям и родственникам". Примечательно, что в первую пятёрку самых популярных также был включён ответ "ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь".

Отмечается, что среди опрошенных едва треть (31%) приняли меры для повышения безопасности своего автомобиля, например установку спутниковой противоугонной системы. У большинства (62%) подобные планы отсутствуют вовсе, и лишь 6% планируют подобную покупку.

В исследовании приняло участие более 1,1 тысячи автовладельцев из 30 городов России.