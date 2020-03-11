Из-за ранней весны в Москве ожидается птичий "беби-бум"

Зимующие птицы могут принести большое потомство из-за ранней весны и аномально тёплой погоды. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

По словам орнитолога, те виды птиц, которые зимуют в России, а именно синички, дятлы, поползни, чижи и сойки, в этом году могут загнездиться раньше. Этому способствуют отличная кормовая база и несвойственно тёплая температура.

Соответственно, из-за этого птицы смогут вывести не одно потомство, а, к примеру, два или даже три, считает Мишин.

— Обычно при хороших условиях выводят до двух выводов, а то, что сейчас творится, может спровоцировать так называемый беби-бум — птицы могут дать и до трёх выводов. Такое вполне вероятно, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что тёплая московская зима спасла жизнь половине популяции мелких певчих птиц.