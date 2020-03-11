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Путин признался, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени

Впрочем, по словам главы государства, конструктивные отношения у него складывались со всеми коллегами из США.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время общения с американским коллегой Дональдом Трампом они называют друг друга по имени. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью ТАСС.

Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом, — пояснил глава государства.

Путин затруднился сказать, с каким из американских президентов ему более комфортно общаться. По словам президента, у него со всеми американскими коллегами были конструктивный диалог. В частности, он вспомнил "добрые отношения" с Джорджем Бушем — младшим, который занимал высший пост в США с 2001 по 2009 год.

Ранее Лайф сообщал, что Путина и Трампа признали самыми известными политиками в мире.

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