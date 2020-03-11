Путин признался, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время общения с американским коллегой Дональдом Трампом они называют друг друга по имени. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью ТАСС .

Путин затруднился сказать, с каким из американских президентов ему более комфортно общаться. По словам президента, у него со всеми американскими коллегами были конструктивный диалог. В частности, он вспомнил "добрые отношения" с Джорджем Бушем — младшим, который занимал высший пост в США с 2001 по 2009 год.