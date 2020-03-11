Путин оценил отношения с США: Между двойкой и тройкой

Владимир Путин оценил "на троечку" уровень нынешних отношений между РФ и США. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью ТАСС.

— Ну, мне кажется, где-то на троечку. Да, между двойкой и тройкой, ближе к тройке всё-таки, — отметил глава государства.

В качестве положительных моментов он отметил сотрудничество Москвы и Вашингтона в области борьбы с терроризмом, а также рост взаимного товарооборота в последние два года. Среди отрицательных моментов Путин выделил американские санкции и непродление договора СНВ-3.