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Путин оценил отношения с США: Между двойкой и тройкой

При этом российский лидер выделил также положительные моменты в отношениях двух стран.

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Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Владимир Путин оценил "на троечку" уровень нынешних отношений между РФ и США. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью ТАСС.

Ну, мне кажется, где-то на троечку. Да, между двойкой и тройкой, ближе к тройке всё-таки, — отметил глава государства.

В качестве положительных моментов он отметил сотрудничество Москвы и Вашингтона в области борьбы с терроризмом, а также рост взаимного товарооборота в последние два года. Среди отрицательных моментов Путин выделил американские санкции и непродление договора СНВ-3.

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