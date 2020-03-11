Москвич чудом избежал гибели после того, как в лобовое стекло влетел кусок металла — видео

Видео © LIFE
В Подмосковье произошло ДТП с участием всего одного автомобиля, в котором, к счастью, обошлось без пострадавших.
Водитель белой KIA, который ехал вчера утром в сторону Москвы по Минскому шоссе, чудом выжил после того, как в его лобовое стекло попал кусок металла. Соответствующие кадры появились с записи с видеорегистратора.
На ролике видно, как со встречной полосы к автолюбителю прилетела рессора грузовика.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Металлическая пластина ударилась о капот и почти полностью влетела в салон, застряв в лобовом стекле. Словно игла, она вонзилась в нескольких сантиметрах от водителя, чудом его не задев.
Ранее Лайф сообщал, что водитель и пассажир чудом избежали смерти в ДТП в Ялте.